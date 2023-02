LECCO – Quaranta vigili del fuoco lombardi, tra i quali personale del comando di Lecco, sono stati impegnati il giorni 6, 7, 8 e 9 febbraio in un corso al Passo del Tonale a circa 2500 metri di altezza, a -20 gradi.

Si tratta di un addestramento in ambiente impervio con neve e ghiaccio per la ricerca in valanga con sonde artva, movimentazione con quad, motoslitte e sci alpinismo.