LECCO – Chiesta l’assoluzione per il 54enne accusato di presunta violenza sessuale in un camping di Colico.

Al termine della discussione e con gli elementi “contradditori” emersi sulla vicenda che risale al 2019, il Pm Chiara di Francesco ha chiesto l’assoluzione. Secondo la denuncia il 54enne, che stava trascorrendo la vacanza in alto lago in una roulotte, avrebbe avuto un approccio con una violenza sessuale su una 26enne milanese dopo una serata trascorsa in compagnia.

La denuncia arrivò dopo alcuni mesi dalla presunta violenza e durante il dibattimento non sono emerse responsabilità da parte del 54enne – difeso dall’avvocato Marcello Perillo – che tra l’altro aveva querelato la donna sulla vicenda per calunnia. Il collegio giudicante, presieduto da Bianca Maria Bianchi ha aggiornato l’udienza per repliche e sentenza.

RedGiu