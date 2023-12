VALGREGHENTINO: TERMINATI I CORSI PRO LOCO, NUOVE IDEE PER IL 2024

VALGREGHENTINO – Sono terminati i corsi della stagione autunno/inverno organizzati dalla Pro Loco Valgreghentino.

In particolare il “Corso di conversazione in lingua inglese”, organizzato in collaborazione con l’associazione CulturEvolution, si è tenuto per 12 lezioni e ha permesso ai partecipanti di accrescere le proprie competenze linguistiche; mentre grazie al “Corso di cesteria in vimini” tenuto da Davide Gotti, i partecipanti hanno potuto riscoprire l’antica arte dell’intreccio per realizzare delle meravigliose stelle natalizie.

A partire da settembre ogni lunedì tante volontarie di Valgreghentino hanno partecipato al “Laboratorio natalizio” grazie al quale sono state realizzate delle splendide decorazioni che addobbano tutto il paese. Un lavoro notevole che ha permesso di creare pupazzi di neve, ghirlande, campane colorate, preziose balconette, colorati trenini colmi di regali e splendide cornici natalizie.

Gli organizzatori ringraziano tutti i partecipanti per l’interesse dimostrato e per l’impegno profuso, ma soprattutto tutti i volontari e le associazioni che hanno contribuito alla buona riuscita delle attività. E per il 2024 sono già in previsione tante iniziative.