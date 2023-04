LECCO – Illustrato nella sala consiliare della Provincia il report annuale 2022 sul servizio collocamento disabili e fasce deboli: presenti Carlo Malugani, consigliere provinciale delegato ai Centri per l’impiego, la dirigente della direzione organizzativa Lavoro e Centri per l’impiego Cristina Pagani, l’HR director della Technoprobe Spa Livio Lamparelli e Matteo Cagliani, referente della società Cooperativa sociale “Il Grappolo”.

Il 2022 è stato un anno di grandi cambiamenti per i Centri per l’impiego, grazie al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del novembre 2021, è stato approvato il programma nazione “Garanzia di Occupabilità dei lavoratori” GOL finalizzato ad includere sempre più persone all’interno del mercato nazionale del lavoro, con particolare sensibilità e attenzione per gli inattivi, i soggetti fragili e le persone vulnerabili.

“Esprimo la mia soddisfazione per il lavoro svolto dal Centro per l’impiego della Provincia di Lecco e per il riscontro ottenuto dalla rete imprenditoriale che ci ha permesso di raggiungere i nostri obiettivi in un difficile contesto sociale ed economico – afferma Carlo Malugani – grazie quindi a tutto il personale che ha garantito a donne e uomini di trovare il proprio spazio in una società che troppe volte è stata ingiusta verso la fascia disabile della popolazione”.

La misura GOL è stata una novità del 2022 che prevede una profilazione di tutti gli utenti e la loro successiva formazione con conseguente integrazione all’interno dell’ambito lavorativo. 4.082 sono stati i beneficiari coinvolti nel programma GOL e 1.089 i beneficiari di attività formative. Al 31 dicembre 2022 sono stati pertanto trattati 6.652 beneficiari, pari al 163% del target fissato da regione Lombardia. I dati mostrano inoltre 556 persone avviate al lavoro, il 68% dei contratti avviati nel 2021 confermati nel 2022 e un incremento del 14% degli avviamenti in convezione passati da 177 nel 2021 a 201 nel 2022.

Riguardo agli iscritti nelle liste di collocamento si nota un aumento degli avviamenti al lavoro e delle politiche attive rivolte agli iscritti nel 2022. Nell’ultimo anno il 55% dei nuovi iscritti appartiene alla categoria degli invalidi civili mentre il 42% appartiene alla categoria degli invalidi psichici. Più del 68% dei soggetti ha un’età maggiore ai 46 anni mentre meno del 2% è di età inferiore ai 20 anni.

Gli inserimenti nei luoghi lavorativi dei soggetti disabili aumentano nel 2022 raggiungendo 556 unità; gli inserimenti riguardano per lo più imprese private, qualche cooperativa sociale e 7 enti pubblici: si nota anche la stipulazione di 329 convenzioni nel 2022 e in merito ai tirocini extra-curriculari, su 367 unità il 75% sono tirocini di adozioni e il 25% tirocini lavorativi.

Un lavoro fondamentale è stato svolto dal Comitato Tecnico provinciale per la definizione del profilo degli utenti ai fini dell’inserimento lavorativo.

Attenzione particolare è stata dedicata all’azienda Technoprobe Spa di Cernusco Lombardone e alla cooperativa sociale “Il Grappolo”: il progetto, partito da poche settimane, ha l’obiettivo di permettere l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità tramite la formazione di competenze specifiche. “ForMe” è l’iniziativa che ha preso piede nell’azienda e che vuole essere un “ponte verso il lavoro” a favore del personale disabile: essa è realizzata in collaborazione con la cooperativa “Il Grappolo” e vuole essere un’isola formativa della Provincia di Lecco con obiettivi di integrazione ed inserimento lavorativo.

“Ci siamo lasciati trascinare dall’entusiasmo e dalla competenza che abbiamo trovato sia dentro il collocamento, sia dentro Technoprobe – chiarisce Matteo Cagliani, referente della società Cooperativa sociale “Il Grappolo” – l’idea è quella di strutturare l’isola non solo come trasmissione di contenuti e formazione, ma anche come presa in carico delle persone con le loro forme, i loro desideri e i loro limiti”.

“ForMe” rappresenta quindi un’occasione per il personale disabile, che permette formazione ed integrazione all’interno della realtà aziendale Technoprobe.