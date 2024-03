QUARTO PONTE, LA SODDISFAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

PESCATE – Il quarto ponte è stato sostenuto particolarmente da Regione Lombardia: la soddisfazione è trapelata dalle parole del governatore Fontana e dagli altri rappresentanti.

Nella mattinata di venerdì 1 marzo, il ministro Matteo Salvini ha posato la prima pietra del quarto ponte di Lecco, alla presenza del governatore della regione Lombardia Attilio Fontana, del sottosegretario alla presidenza Mauro Piazza e degli assessori regionali alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Terzi e all’Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi.

L’intervento, del valore complessivo di oltre 35 milioni di euro, punta ad ampliare il tracciato esistente sulla direttrice di marcia da Milano−Pescate verso Lecco−Bione e prevede la realizzazione di tre strutture in adiacenza ai manufatti esistenti, ovvero un primo viadotto che costituisce la rampa di ingresso, lato Pescate; il Ponte sull’Adda, posto in totale adiacenza all’esistente ponte Manzoni, organizzato su quattro campate e un ultimo viadotto che costituisce la rampa di uscita dal Ponte sull’Adda e che si sviluppa in adiacenza alla rampa esistente in direzione per Bione con quattro campate. Sarà inoltre realizzata una pista ciclabile larga 2,50 metri.

Il governatore Attilio Fontana ha evidenziato: “Il nuovo ponte Manzoni è un’opera fondamentale per la viabilità di Lecco e di tutto l’asse stradale che collega Milano alla Valtellina. Siamo impegnati per rendere la Lombardia sempre più interconnessa e dinamica: lo snodo lecchese in questo senso è assolutamente cruciale. Da parte nostra c’è un’attenzione capillare per tutti i territori e le Olimpiadi sono l’occasione per potenziare le infrastrutture realizzando interventi importanti e attesi”.

“Gli investimenti messi in campo – ha proseguito Fontana – sono certamente funzionali allo svolgimento delle Olimpiadi, ma sono anche e soprattutto interventi che resteranno sul territorio e che sono utili ai cittadini. Ringrazio il ministro Salvini che da quando ha assunto l’incarico sta dando un’accelerata sostanziale alla realizzazione delle opere pubbliche”.

L’assessore alle Infrastrutture Claudia Terzi ha sottolineato: “Gli sforzi congiunti tra Regione Lombardia, Ministero, Anas e gli enti locali producono risultati tangibili. L’obiettivo è migliorare l’efficienza della superstrada SS 36 nel tratto tra la galleria del Monte Barro e lo svincolo del Bione, aumentando la fluidità e la sicurezza della circolazione. Il nuovo ponte di Lecco sul fiume Adda, in affiancamento all’attuale infrastruttura, renderà più funzionale la viabilità decongestionando il traffico a beneficio dei lecchesi, dei turisti e di tutta la comunità lombarda”.

L’assessore Alessandro Fermi ha definito il quarto ponte “un intervento atteso da anni e che finalmente il ministro Salvini ha contribuito a sbloccare. Permetterà in maniera importante di migliorare la viabilità di tutta la zona e anche di decongestionare la Statale 36 verso Sondrio. Ancora una volta il lavoro di squadra ha fatto la differenza e la Lombardia ha dimostrato di saper vincere le sfide necessarie alla crescita dei territori, della loro vivibilità e della loro economia”.

“Da lecchese – ha infine concluso il sottosegretario Mauro Piazza – so quanto sia importante potenziare l’assetto infrastrutturale del nostro territorio. Regione ha lavorato, di concerto con tutti i soggetti interessati, per sbloccare la situazione e dare inizio a una delle opere simbolo per Lecco e la sua provincia. Andiamo avanti con determinazione per concludere gli interventi nei tempi previsti e dare impulso a tutti i progetti che miglioreranno la qualità della vita dei lecchesi”.

M. C.

