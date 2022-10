GRIGNA MERIDIONALE – Intervento recupero di due persone in difficoltà in corso proprio in questi minuti nel Canalone ‘Porta’, in Grignetta.

Sta operando sulla montagna che sovrasta Ballabio l’elicottero ‘Drago’ dei Vigili del Fuoco, sorvolando il versante nel quale gli escursionisti si trovano ora, “in crisi”.

Aggiornamenti della notizia in questa pagina di Ballabio News.

