LECCO – Il prefetto Sergio Pomponio ha riunito il Tavolo di coordinamento dei comparti scuola e trasporti, allargato alla presenza dei vertici provinciali delle forze di polizia. L’obiettivo era quello di esaminare le possibili ricadute della ripresa dell’anno scolastico sull’ordine e la sicurezza pubblica e sul contesto generale della sicurezza urbana del territorio lecchese.

Con la cessazione dello stato di emergenza, il rientro a scuola avverrà secondo l’organizzazione ordinaria pre-pandemia: svolgimento delle lezioni in presenza, senza obbligo di indossare le mascherine (tranne che sui mezzi di trasporto pubblico e sugli scuolabus), applicazione dell’orario scolastico ordinario e ingresso unico. Gli orari dei servizi di trasporto pubblico su gomma e ferroviario ricalcheranno quelli del 2019, “con la consueta e consolidata disponibilità dell’Azienda di Trasporto Pubblico Locale a valutare eventuali richieste di modifica del servizio provenienti dal Tavolo di Coordinamento”.

Particolare attenzione sarà rivolta dalle forze dell’ordine “alle dinamiche che si verificano all’esterno dei plessi scolastici”, con servizi di prevenzione nei confronti dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti e di atti di bullismo, all’interno e all’esterno degli istituti. La ripresa dell’attività scolastica comporta, inoltre, “la necessità di attenzionare maggiormente i luoghi frequentati dagli studenti, quali le stazioni ferroviarie e le fermate degli autobus”. Ci saranno per questo “mirati servizi di vigilanza nelle zone più sensibili come per esempio la stazione ferroviaria, i parcheggi, il centro Commerciale Le Meridiane, Largo Montenero, la zona dello stadio e il sottopasso che collega la stazione a via Balicco”.

Analoghi servizi saranno effettuati dall’Arma dei Carabinieri negli istituti scolastici presenti in provincia.