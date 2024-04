RISSA E RAPINA IN ZONA ORSA MAGGIORE, TRE CONDANNATI A 11 ANNI E MEZZO

LECCO – Tre extracomunitari condannati a complessivi 11 anni, 6 mesi e 45 giorni per rissa e rapina all’esterno della discoteca Orsa Maggiore di Lecco. Due gli episodi contestati. l’8 ottobre 2017 e il 31 ottobre dello stesso anno, quando un gruppo di tunisini, all’esterno del noto locale lecchese, inseguirono due giovani lecchesi di cui uno all’epoca minorenne, li picchiarono e rapinarono di 20 euro e del cellulare. Uno è anche finito al Pronto Soccorso dell’ospedale di Lecco con una prognosi di 15 giorni.

Le indagini dei carabinieri portarono a individuare il gruppo di extracomunitari che aveva rapinato i due italiani: in udienza preliminare vennero condannati Mouad Mayahlane, con rito abbreviato a un anno e sei mesi, Zakaria El Yaakoubi e Mouad Saghri hanno invece patteggiato un anno e quattro mesi. Gli altri tre, Reda El Bouzzaoui, Mohamed Chaid e Hassan Ennachate, difesi rispettivamente dagli avvocati Marcello Perillo, Fabio De Luca e Sonia Bova, hanno scelto il dibattimento e oggi il Pm Simona Galluzzo ha chiesto la condanna a 6 anni per Reda El Bouzzaoui, 4 anni e 8 mesi per Mohamed Chaid e Hassan Ennachate per i reati di rapina, rissa e lesioni aggravate.

I legali dei tre hanno respinto le accuse e chiesto l’assoluzione o il minimo della pena. Il collegio giudicante, presieduto da Bianca Maria Bianchi, a latere Martina Beggio e Gianluca Piantadosi ha inflitto 4 anni 6 mesi e 15 giorni ad Ennachate e 3 anni, 6 mesi e 15 giorni a El Bouzzaoui e Chaid.

Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni.

A.Pa.