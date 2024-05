ROSA CAMUNA: GALBIATI RITIRA IL PREMIO CON DEDICA AL FIGLIO RICCARDO

MILANO – Consegnati a Milano i ‘Premi Rosa Camuna‘, la più alta onorificenza istituita dalla Regione attraverso la quale viene riconosciuto pubblicamente l’impegno, l’operosità, la creatività e l’ingegno di coloro che si sono particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia. Destinatari dei premi: persone fisiche, imprese, enti, associazioni, fondazioni e realtà residenti, con sede o operanti in Lombardia.

Tra i riconoscimenti assegnati anche quello al lecchese Marco Galbiati, ex presidente del CFPA di Casargo, per l’attenzione ai giovani in difficoltà e ai bambini malati.

Galbiati con l’associazione ‘Il tuo cuore, la mia stella‘, promuove iniziative nel campo dello sport e dell’alta cucina, le due passioni del figlio scomparso prematuramente all’età di 15 anni per una malattia cardiaca. Tra le realtà supportate dall’associazione anche la Fondazione ‘Mission Bambini Ets‘ che, con il programma ‘Cuore di Bimbi‘, ha aiutato diversi bambini che avevano bisogno di un trapianto.

“Il ringraziamento più importante – ha detto – lo faccio a mio figlio Riccardo che ogni giorno mi ha aiutato a trasformare questo grande dolore in solidarietà.