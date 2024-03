RUBRICA LECCO IERI&OGGI: IL VECCHIO OSPEDALE NEL 1900

LECCO – In questa puntata della rubrica Lecco Ieri&Oggi e torniamo a guardare gli esempi architettonici della Lecco di inizio Novecento. Iniziamo con un edificio molto interessante che tutti i lecchesi conoscono come il Vecchio Ospedale, ma che all’epoca della nostra cartolina, nel 1900, era il nuovo ospedale della città di Lecco. La facciata ritratta nelle due immagini è stata recentemente ristrutturata e oggi come allora l’edificio è nuovo, ma dove prima c’era il polo clinico lecchese oggi si è insediata la sede del polo universitario.

L’edificio, costruito tra il 1898 e il 1900, è stato per quasi un secolo sede appunto dell’istituto ospedaliero lecchese; inizialmente lo stabile aveva a disposizione 80 posti letto che aumentarono con la ristrutturazione e la modernizzazione degli anni Sessanta.

Sarà il 2000 l’anno della svolta, quando esattamente dopo un secolo viene finalmente inaugurata la struttura a Germanedo. Il nuovo ospedale viene intitolato ad Alessandro Manzoni e, tra il 2001 e il 2003, tutti i degenti vengono trasferiti nella nuova struttura – lasciando la sede di via Ghislanzoni completamente inutilizzata.

Oggi la sede di via Ghislanzoni è stata completamente rimessa a nuovo e sull’area è sorta la succursale cittadina del Politecnico di Milano e del campus universitario.

A. G.

Cartoline d’epoca tratte da Gigi Amigoni, Lecco 1900: un saluto in cartolina, Calolziocorte, Amigoni G.; foto di Lecconews.lc