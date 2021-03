LECCO – In questa puntata della rubrica Lecco Ieri & Oggi, torniamo in piazza Garibaldi guardando la quinta degli edifici verso sud-est: Palazzo Falck e il Caffè Unione.

La nostra cartolina, datata 1925, fa risaltare subito una evidente differenza con la foto del 2015: la presenza di un tram e delle sue rotaie, già incontrati in precedenza, che in questo caso provenienti da via Cavour proseguono verso via Roma. I binari, come in tutto il resto della città, sono stati eliminati negli anni sessanta e i tram hanno lasciato il posto ai bus.

Uno sguardo più attento mette in luce la vera sorpresa di questa cartolina: il Caffè Unione era già presente nel ’25, ma l’edificio in cui si trovava, è stato sostituito da uno più moderno.

Per quanto riguarda invece Palazzo Falck, progettato nel 1900 da Giuseppe Ongania, e già sede della Banca d’Italia, nella cartolina del ’25 appare ancora in ottime condizioni quasi come nella nostra foto dopo la ristrutturazione effettuata negli ultimi anni del Novecento.

Da sottolineare che, come sempre, a farla da padrone nella foto attuale sono le automobili, anche se stiamo parlando della zona a traffico limitato.

A. G.