RUGBY: IL BALLABIESE SAMUELE LOCATELLI È L’MVP DELLA SERIE A ÉLITE

LECCO – È Samuele Locatelli il miglior giocatore della Serie A Élite Maschile, massimo campionato italiano di rugby a 15. Il giocatore ballabiese, terza Linea del Rugby Viadana, vince il premio di MVP sbaragliando la concorrenza con il 68% dei voti.

Locatelli è stato uno dei punti fermi della formazione giallonera: le sue prestazioni gli hanno permesso di guadagnarsi anche la convocazione in Nazionale U23 di coach German Fernandez negli incontri giocati l’inverno scorso contro l’Irlanda.

