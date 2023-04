LECCO – Poco da dire se non sottolineare una partita che non è mai stata in discussione fin dai primi 5’ minuti, tanto è bastato a Lecco per segnare la prima meta. Prestazione sopra le righe dei blucelesti che travolgono i piemontesi del Novara, in meta solo nel finale di gara, quando i giochi erano ormai ampiamente chiusi.

I ragazzi di Damiani hanno espresso per tutti gli 80’ il loro gioco, senza che gli avversari riuscissero a contrastarli.

La difesa del Novara non ha retto alle molte percussioni degli attaccanti del Lecco che più di una volta sono andati in meta perforando un lento pacchetto arretrato. Da segnalare alcune spettacolari mete come quella del capitano di giornata Pandiani ed Alippi, bravi entrambi a bucare, in corsa, le maglie della difesa avversaria, incapace di fermare gli avanti lecchesi.

RUGBY LECCO – AMATORI RUGBY NOVARA 57–5

Rugby Lecco: Sala, Alippi, Mauri, Riva, Castelletti, Zappa, Pellegrino, Cattaneo, Pandiani, Catania, Galli, Orlandi, Butskhrikidze, Vacirca, Robledo. A DISPOSIZIONE: Isacco, Shalby, Valentini, Colombo, Coppo, Malzanni, Scaburri. Allenatore: Damiani Sebastian, Locatelli Giancarlo.

MARCATORI: Catania m., Robledo m. Pellegrino tr., Zappa m. Pellegrino tr., Pandiani m. Pellegrino tr., Catania m. Pellegrino tr., Pandiani m., Alippi m., Vacirca m. Pellegrino tr., Locatelli m., Pellegrino tr.,