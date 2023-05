LECCO – Grande successo di pubblico e piccoli rugbisti per il Trofeo Città di Lecco “Lupo Alberto”, la due giorni di rugby giovanili al Centro sportivo del Bione. Sabato è l’under 13 bluceleste ad aggiudicarsi il trofeo, domenica spazio alle under 11, under 9 e under 7 che hanno dato prova di coraggio, tenacia e attaccamento allo sport della palla ovale.

“Eventi come questi – commentano soddisfatti gli organizzatori del Rugby Lecco – danno lustro e valorizzano il centro sportivo cittadino che, grazie al proficuo lavoro e spirito di sacrificio delle società sportive che lo utilizzano, potrebbe tornare ai fasti di un tempo”.

Il Trofeo più importante, come detto, se lo è aggiudicato la squadra di casa dopo un intero pomeriggio di sfide e incontrando in finale i cugini del Rugby Oggiono. Non sono mancati la festa dei sostenitori sugli spalti, l’immarcescibile terzo tempo e l’abbraccio tra tutti i giovani rugbisti che hanno dato prova di correttezza, spirito di gioco e abnegazione.

Le squadre partecipanti, oltre alle due finaliste, sono Como, Piacenza-Delebio, Savona, Settimo Milanese, Phoenix, Seregno, Asr Milano A e Asr Milano B.

CLASSIFICA UNDER 13

LECCO

OGGIONO

COMO

PICENZA DELEBIO

SAVONA

SETTIMO MILANESE

PHOENIX

SEREGNO

ASR MILANO A

ASR MILANO B

CLASSIFICA UNDER 7

LECCO

DELEBIO

SETTIMO MILANESE A

PHOENIX B

SETTIMO MILANESE B

PIACENZA

SEREGNO A

PIRATI B

OGGIONO A

SEREGNO

COMO

OGGIONO B

PHOENIX A

LECCO B

GATTICO

CLASSIFICA UNDER 9

LECCO B

LECCO A

SETTIMO TORINESE A

SEREGNO B

VALDARDA

SEREGNO

SETTIMO TORINESE

PHOENIX

OGGIONO B

SETTIMO MILANESE

PIRATI

PIACENZA B

PIACENZA

OGGIONO B

DELEBIO

GATTICO

CLASSIFICA FINALE UNDER 11

SETTIMO TORINESE

LECCO

SEREGNO A

OGGIONO B