SCI ALPINO. MELESI E ZENERE ALLA PARTENZA NELLA CALDA SOLDEU

SOLDEU (ANDORRA) – Meteo non semplice a Soldeu in previsione delle gare di Coppa del Mondo di sci alpino, tanto che la partenza del gigante femminile di questa mattina è già stata abbassata dalla giuria ed è stata cancellata la sciata in pista. Oltre al caldo fuori stagione c’è anche un po’ di nevischio a peggiorare le cose e pare che possa intensificarsi nelle prossime ore.

Si partirà alle 10.30, con seconda manche alle 13.30. Otto le azzurre al via: oltre alle atlete valsassinesi Roberta Melesi (nella foto di copertina) e Asja Zenere (a destra), convocate anche Federica Brignone, Marta Bassino, Elisa Platino, Ambra Pomaré, Lara Della Mea, Ilaria Ghisalberti.