MADESIMO (SO) – Dopo la vittoria di venerdì ad opera di Andrea Bertoldini, nella seconda giornata di gare, sabato sempre a Madesimo, (in programma il secondo Slalom Gigante Fis Junior), lo Sci club Lecco si conferma protagonista conquistando altri tre podi grazie a Sofia Parravicini 2ª assoluta e 1ª spirante, Nico Picech 1° Aspirante (5° assoluto) e Andrea Bertoldini 3° assoluto.

Riavvolgendo il nastro, nella gara femminile superba prestazione per Parravicini che conquista il 2° gradino del podio a soli 10 centesimi di secondo dalla vincitrice Aurora Zavatarelli (1’49”06), secondo piazza che le vale il 1° posto nella classifica Aspiranti. Sempre per lo Sci Club Lecco, buone prestazioni di Linda Amidei che chiude in 9ª posizione e Eleonora Pizzi 12ª. A seguire, Meles Rebecca 29ª, Nella Pomoni 35ª, Clelia Milani 36ª, Laura Bertazzoni 37ª, Gemma Binelli 38ª e Aurora Cervini 52ª. Fuori nella prima manche Diana Camozzini.

Nella gara maschile sale ancora sul podio Andrea Bertoldini che conquista il 3° posto. Ottima prestazione anche per Nico Picech che chiude in 5^ posizione facendo suo il 1° posto nella classifica Aspiranti. A seguire Alessandro Pizzi 16°, Francesco Peccati 40°, Giacomo Galli 41°, Simone Tondale 43°, Matteo Berera 55° e Giorgio Ferri 39°. Fuori nella prima manche Ruggero Traniello e nella seconda Riccardo Mariuzzo.