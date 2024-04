SCI: PARRAVICINI OK IN VALMALENCO, LUCA BERTOLDINI A LA THUILE

CHIESA VALMALENCO (SO) – Doppio risultato importante per lo Sci Club Lecco categoria Giovani, sulle nevi di Chiesa Valmalenco dove, tra domenica e lunedì, si sono svolte due gare di Slalom Gigante maschile e due femminile Fis. A vincere domenica è stata Sofia Parravicini mentre al maschile, lunedì, sale sul terzo gradino del podio Andrea Bertoldini.

Grande la gara di Sofia Parravicini, che conquista il primo posto al termine di una prestazione pregevole chiusa con il tempo di 1’35”03. Buonissima gara anche per Linda Amidei, che sfiora il podio chiudendo in quinta posizione. Bene anche Vittoria Giacomelli che chiude in tredicesima posizione. A seguire Laura Bertazzoni 26esima, Clalia Milani 27esima, Nella Pomoni 28esima, Aurora Cervini 33esima, mentre fuori nella prima manche Eleonora Pizzi.

Nella gara maschile, Andrea Bertoldini sfiora il podio chiudendo in quarta posizione a soli 20 centesimi di secondo dal terzo posto. Molte bene anche Luca Bianchi che fa suo il settimo posto, quindi Ruggero Traniello 26esimo, Nico Picech 27esimo, Raffalele Monaco 29esimo, Alessandro Pizzi 30esimo, Giacomo Galli 51esimo, Matteo Berera 57esimo, Edoardo Carraro 62esimo, Marco Balen 64esimo, Giorgio Ferri 73esimo e Ivan Bertoldini 79esimo. Fuori nella seconda manche Riccardo Mariuzzo, Simone Tondale e Francesco Peccati.

Nelle gare di lunedì, partendo da quella maschile, questa volta Andrea Bertoldini riesce a mettere il piede sul podio conquistando il terzo posto in condivisione con lo svizzero Florian Vogt. Molto bene anche Luca Bianchi che chiude in decima posizione e Diego Bucciardini tredicesimo. A seguire: Nico Picech 24esimo, Raffaele Monaco 29esimo, Ruggero Traniello 30esimo, Franscesco Peccati 38esimo, Marco Balen 48esimo e Matteo Berera 49esimo. Fuori nella seconda manche Giorgio Ferri, Edoardo Carraro, Riccardo Mariuzzo e Alessandro Pizzi. Nella prima manche fuori Simone Tondale, Ivan Bertoldini e Giacomo Galli.

Nella gara femminile, un ottima Linda Amidei chiude al quarto posto, seguita da Eleonora Pizzi sesta, Vittoria Giacomelli 14esima, Clelia Milani 27esima, Laura Bertazzoni 29esima e Aurora Cervini 36esima.

Sulle nevi di La Thuile sabato e domenica si è svolto invece il Criterium Cuccioli in una splendida cornice di sole, con temperature decisamente calde e fuori stagione. Ma a scaldare ancor di più la due giorni per il team lecchese è stata la vittoria di Luca Bertoldini nella categoria Cuccioli 1 che fa suo il titolo italiano, mentre Edoardo Ricci mette al collo la medaglia d’argento.

Luca Bertoldini ferma le lancette del crono sul tempo di 1.23.52, mentre al secondo posto si piazza sempre per il Lecco Edoardo Ricci a soli 4 centesimi di ritardo, anche lui autore di una gara eccellente. Chiude il podio Elias Magoni (Ridanna) con il crono di 1.23.63

Nella gara femminile Skicross Cuccioli 2 bene Elisa Bianchi che chiude in 28esima posizione. La vittoria è andata a Julia Plunger (Kastelruth). Nella gara maschile, Emanuele Tagliabue chiude in 68esima posizione e Alberto Buzzoni fa suo il 70esimo posto. Successo per Gregorio Buffatti del Fassactive (42.04).

Domenica, giornata conclusiva sulle piste di La Thuile con lo Slalom Cuccioli 2 e skicross Cuccioli 1 alla presenza del presidente Fisi Flavio Roda, presente anche l’ex atleta – oggi consigliere federale – Matteo Marsaglia. Nello skicross Cuccioli 1 altra ottima prestazione per lo SC Lecco con Edoardo Ricci giunto all’ottavo posto e Luca Bertoldini 30esimo. A vincere il titolo Alberto Valterio (X-Team Ski Race). Nella gara femminile Viola Parisi è 58esima, Aurora Spinello 64esima e Isabella Manzoni 69esima. A vincere Amalia Travagli (SC Cortina).

Nella gara femminile di Slalom Cuccioli 2 Elisa Bianchi chiude in 66esima posizione Medaglia d’oro per Maelie Nicco (Val d’Ayas). Nello slalom maschile, Emanuele Tagliabue chiude in 44esima posizione seguito da Alberto Buzzoni 80esimo. Successo per Gregorio Buffatti del Fassactive.