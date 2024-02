SCI CLUB LECCO, SLALOM GPI: BUCCIARDINI E BIANCHI SUL PODIO ALL’ABETONE

ABETONE (PT) – Un primo posto per Diego Bucciardini e un secondo posto per Luca Bianchi nella classifica GPI sull nevi dell’Abetone dove ieri si sono svolti due Slalom Speciali maschili.

Nella prima gara in programma, per lo Sci Club Lecco, buona gara per Andrea Bertoldini che chiude al quinto posto, quindi Diego Bucciardini ottavo, posto che gli vale il podio più alto nella classifica GPI. Quindi Luca Bianchi in quindicesima posizione che gli consente di mettere piede sul secondo gradino del podio nella classifica GPI.

Nella seconda gara in programma, altra ottima prova di Andrea Bertoldini che si ripete facendo suo il quinto posto assoluto. Più dietro, Bianchi ventiduesimo, mentre Bucciardini è uscito nella prima manche.