LECCO – “Guerra interna” in due delle forze politiche che dovrebbero riuscire a portare un consigliere regionale nel nuovo ‘parlamentino’ lombardo. A colpi di preferenze, si contendono un posto Mauro Piazza e Flavio Nogara nella Lega mentre il derby tutto dentro a Fratelli d’Italia è in corso tra Mastro(berardino) e Zampe(rini).

Dalle primissime sezioni scrutinate, buon vantaggio per il consigliere uscente Piazza sull’ex segretario salviniano dei leghisti lecchesi mentre lo scontro a destra vede un autentico testa a testa tra i due rivali, con leggero margine in questo momento (le 17 circa) per le schede con il nome di Mastroberardino.

Il terzo scranno in consiglio regionale andrà al PD: qui il favorito era Gian Mario Fragomeli già parlamentare Dem che ha la sua forza elettorale in Brianza. Per ora, se la sta giocando con due “concorrenti interni” come Pietro Radaelli e Simona Piazza.

Aggiornamenti nelle prossime ore, con analisi dei risultati anche e soprattutto nei vari paesi del nostro territorio.

RedPol