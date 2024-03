SCUOLA/SUCCESSO PER LA SETTIMANA DEI VALORI IN VAL SAN MARTINO

TORRE DE’ BUSI – Conclusa in maniera molto positiva la Settimana dei Valori 2024, diffusa negli istituti comprensivi della Valle San Martino.

Martedì, alla scuola secondaria di primo grado di Torre de’ Busi, si è tenuto l’ultimo incontro insieme all’Avis, che ha chiuso il cerchio incominciato a febbraio con gli incontri delle associazioni con i ragazzi della scuola di Calolziocorte. Il 20 aprile, a suggellare il successo del progetto, si terrà una grande raccolta viveri per la Caritas nei tre supermercati di Calolziocorte, come azione concreta di solidarietà.

Il coordinatore dell’iniziativa, il professor Massimo Tavola, ha commentato: “La Settimana dei Valori è una tradizione speciale del nostro istituto, un vaccino efficace contro l’indifferenza, l’egoismo e l’egocentrismo, una “malattia” che vogliamo evitare ai nostri studenti”.

“Anche per i ragazzi di Torre de’ Busi – ha continuato Tavola – la Settimana dei Valori è stata “una botta di vita”, un capire la vita più in profondità, un’esperienza sapienziale, un’immersione nel mondo della solidarietà del nostro territorio. Vedere in cattedra i volontari di Avis, Aido, Protezione civile, Alpini di Bergamo, Operazione Mato Grosso, Cooperativa Padre Badiali, Volontari del soccorso, Caritas, Lo Specchio e Unicef è stata un’occasione per scoprire e capire un “mondo sommerso” di volontari che non appaiono sui social, non sono influencer, ma fanno tanto bene: aiutano il prossimo nel silenzioso servizio quotidiano e sono la colonna portante delle nostra comunità, il cemento sociale della nostra società”.

Tavola ha indicato come momenti davvero speciali per gli studenti il filmato dell’Unicef, l’esperienza di simulazione di soccorso e massaggio cardiaco, le prove antincendio con soffiatori ed idranti e gli strumenti per gli interventi della Protezione civile. Una novità dell’iniziativa è stata l’intervento del responsabile degli Alpini di Bergamo, che si occupa degli ospedali da campo ed ha illustrato questo particolare impegno di solidarietà degli alpini.

“Con la speranza di creare futuri cittadini più attenti al prossimo e volontari nelle varie associazioni, rivolgo un ringraziamento a tutti i volontari intervenuti e ai loro responsabili, per la loro disponibilità e impegno non usuale, e un grazie speciali a tutti i docenti che hanno favorito tale complessa impresa: in particolare il dirigente dell’istituto comprensivo Ing. Cesare Emer Botti, la vicaria prof.ssa Nazarena Comi per aver organizzato insieme al prof. Luca Betelli gli incontri della Caritas anche a Cisano, la prof.ssa Sonia Balossi per la sua preziosa collaborazione come responsabile di sede e tutti i docenti della sede che, presenziando ai vari incontri, li hanno favoriti nell’esito e positiva attuazione”.

Michele Carenini