SERVIZIO CIVILE, 10 POSIZIONI AL COMUNE DI LECCO. MARTEDÌ UN INCONTRO PER SAPERNE DI PIÙ

LECCO – Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale ha pubblicato il bando del Servizio civile universale 2024/2025 per selezionare 51.132 operatori volontari che saranno destinati a 2023 progetti in Italia (di cui 10 al Comune di Lecco) e 1104 operatori all’estero. La durata dei progetti è compresa tra 8 e 12 mesi con un impegno settimanale di 25 ore e i partecipanti riceveranno un contribuito mensile pari a 507.30 euro previsto dall’accordo nazionale.

Possono fare domanda di partecipazione i giovani in possesso di cittadinanza italiana, o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, e i cittadini dei paesi extra UE purché soggiornanti in Italia, che abbiano compiuto i 18 anni e non abbiano superato i 28 al momento della presentazione. Le domande devono pervenire entro le ore 14 del 15 febbraio sulla piattaforma “Domanda on line” (accesso tramite SPID) a partire da questo collegamento.

Disponibili 2 posti al Giglio di Pescarenico, 2 per il nido di via Antonio Ghislanzoni e 2 per nido di viale Adamello, 2 posti presso il Sistema urbano museale lecchese e 2 in biblioteca, con la possbilità di presentare una sola candidatura. Maggiori informazioni a questo collegamento.

Così l’assessora ai Giovani e comunicazione del Comune di Lecco Alessandra Durante: “Il Servizio civile universale rappresenta un’opportunità unica per i giovani, offrendo loro la possibilità di contribuire attivamente al bene comune. Attraverso questo impegno, i partecipanti possono sviluppare competenze, acquisire esperienze significative e coltivare un senso di responsabilità civica, sperimentando dall’interno l’attività di un Comune capoluogo. Ogni anno tanti giovani della città e del territorio vivono questa esperienza di crescita, molti di loro portando avanti contemporaneamente anche gli studi universitari. Un arricchimento per loro, ma anche per i servizi comunali, che possono così contare sull’energia e la freschezza di uno sguardo nuovo sulle cose. Come Amministrazione teniamo particolarmente a finanziare i progetti di cittadinanza attiva come il servizio civile che, insieme a tutte le altre attività proposte, permette ai ragazzi di vivere la città da protagonisti”.

Martedì 16 gennaio alle 16.30 al centro civico Sandro Pertini di Germanedo si terrà un incontro informativo organizzato dall’Informagiovani del Comune di Lecco (iscrizioni a questo collegamento) per consentire a tutti gli interessati di saperne di più. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0341 493790 (anche WhatApp) o scrivere a informagiovani@comune.lecco.it.