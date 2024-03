SPI CGIL: IN 300 A VARESE PER LA GITA DI CARNEVALE

LECCO – Un tour tra arte, storia e cultura. Una giornata tra chiacchiere, musica e risate. Successo anche quest’anno per l’ormai tradizionale gita di carnevale organizzata dallo Spi di Lecco.

Suddivise in tre gruppi, ben 300 persone, iscritte e non iscritte al sindacato, hanno visitato Varese. Nonostante il tempo non sempre favorevole, i partecipanti hanno dimostrato grande interesse per il giro guidato della “Città Giardino”, nota per la sua abbondanza di parchi e la combinazione affascinante di bellezze naturali e architettura.

Oltre a visitare splendidi monumenti come il Duomo e il Battistero, sono stati scoperti angoli meno visibili come i cortili con volte affrescate, un tesoro nascosto e un importante patrimonio culturale di Varese. Conoscenza, ma come sempre anche convivialità, nello spirito che contraddistingue le attività organizzate dallo Spi.

L’ottimo pranzo, poi il pomeriggio trascorso tra chiacchiere e musica, oppure visitando il Sacro Monte, nella sua maestosità religiosa e civile. Obiettivo come sempre raggiunto: promuovere l’invecchiamento attivo della popolazione. Partecipare a iniziative di questo tipo offre infatti l’opportunità di incontrare nuove persone, condividere interessi e stabilire relazioni. Allo stesso tempo, può essere un’occasione per apprendere e per scoprire nuovi interessi. Tutti aspetti che contribuiscono a una vita più ricca, soddisfacente e significativa per gli anziani.