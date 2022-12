ANNONE BRIANZA – A causa di un incidente stradale, temporaneamente chiusa la statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga” all’altezza del km 41,400 all’altezza del ponte di Annone, in direzione del confine con la Svizzera.

Il sinistro attorno alle 8.30, le cause sono ancora in corso di accertamento, e ha visto coinvolti due veicoli e due persone ferite: uomini di 27 e 60 anni soccorsi in codice giallo.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.