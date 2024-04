“STALKER CONDOMINIALE”, CHIESTI 3 ANNI PER PRESUNTE MOLESTIE AI VICINI

LECCO – La Procura ha chiesto la condanna a tre anni di una 64enne, residente a Valmadrera, a processo per presunte molestie nei confronti dei vicini. I fatti risalgono al periodo tra il 2020 e il 2022, quando la 64enne, in pensione, avrebbe molestato i vicini, avvertendo rumori, odori tra cui alcuni associati a stupefacenti, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine per fa tornare la serenità nel condominio.

Durante il processo sono stati sentiti numerosi testi, tra cui quattro carabinieri della Stazione di Valmadrera, cinque vigili del fuoco e due agenti di Polizia di Stato nell’udienza precedente, e altri due nell’udienza fiume di questo pomeriggio, conclusasi poco dopo le 17. Al termine delle deposizioni il Pm Caterina Scarselli, alla luce di quanto emerso nel processo, ha chiesto la condanna a 3 anni della 64enne. Il giudice monocratico Martina Beggio ha aggiornato l’udienza a metà aprile per concludere la discussione, l’arringa del difensore della 64enne, l’avvocato Ruggero Panzeri e la sentenza.

A.Pa.