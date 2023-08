LECCO – Luci spente, naso all’insù e lista dei desideri ben fissata nel cervello: è questo il necessario per godersi a pieno la classica pioggia di Perseidi di metà agosto, che, ogni anno, dà vita allo spettacolo delle lacrime di San Lorenzo.

Quest’anno più di altri, per facilitare la caccia ai celebri astri, contribuirà la luna quasi assente, grande alleata per evitare una chiarezza eccessiva nel firmamento.

Le stelle, in realtà detriti della cometa Swift-Tuttle, saranno visibili per diversi giorni, con il picco previsto per l’alba di domenica 13 agosto. Ma non c’è nulla da preoccuparsi: le Perseidi si vedranno anche durante le “ore piccole” dei giorni prima e dopo, soprattutto nella seconda parte della notte, quando si potranno osservare fino a 100 astri cadenti all’ora, in condizioni di luminosità ottimali.

G.G.