LECCO – Venerdì 8 settembre la musica si alzerà al cielo presso il Lido La Favola, ad Abbadia, in ricordo di Alexandra, la bimba di 11 anni venuta a mancare per la leucemia quattro anni fa. La serata avrà la finalità di raccogliere fondi per il Comitato Maria Letizia Verga per la cura della leucemia dei bambini.

Quattro anni fa in un tristissimo mese di novembre veniva a mancare Alexandra a soli 11 anni per una ricaduta della leucemia che già l’aveva messa a dura prova cinque anni prima, ma che lei aveva superato con la forza che solo una bimba straordinaria come lei poteva trovare. Nel 2019, purtroppo, la malattia la porta via ai suoi genitori e alla sua sorellina Veronica, lasciando un vuoto incolmabile e la prospettiva di un vicino mese di dicembre, un mese solitamente pieno di speranza e gioia, buio e opprimente.

Nasce così, in modo spontaneo, un’idea per una serata di speranza, un “ponte musicale” fino ad Ale. La Stoppani In Musica, guidata dalla presidente Chiara Giambagli, madre di un compagno di Alexandra fin dalla prima elementare, condivide l’idea con Magda ed Eddy, i genitori di Ale, che con la forza di chi sta affrontando la sofferenza più grande che la vita può portare, di animo e cuore straordinari, accolgono l’idea, sostenendola e promuovendola. Il primo concerto del 2019 dedicato ad Alexandra fu una serata speciale di condivisone per tutta la comunità di Abbadia, caratterizzata da grande emozione: i ragazzi dell’Orchestra “Stoppani In Musica” diretti da Elena Tartara e Maurizio Fasoli fecero risuonare le note dei loro strumenti con un trasporto speciale, mossi da una profonda motivazione. Il lunghissimo applauso finale sigillò una serata dal profondo significato e quella sera Magda, Eddy e la sorellina Veronica sorridevano. Da subito il concerto ha visto la partecipazione di importanti musicisti, che hanno voluto donare la loro musica affiancandosi all’Orchestra “Stoppani In Musica”. La magia si è replicata il 18 settembre 2021 nella seconda edizione del concerto, questa volta al Lido La Favola di Abbadia Lariana.

Il 2023 è l’anno della terza edizione. Venerdì 8 settembre, a partire dalle 20:45, ritornerà al parco comunale di “Chiesa Rotta” – Lido La Favola di Abbadia Lariana, a partire dalle 20.45, l’Orchestra Stoppani In Musica diretta da Elena Tartara e Maurizio Fasoli, legata emotivamente alla famiglia di Ale, con il suo repertorio vivace e coinvolgente di colonne sonore e musica pop/rock. Si esibiranno anche importanti musicisti del Teatro Comunale di Bologna Giovanni Hoffer (solista jazz internazionale e cornista TCBO), Eva Zahn (1° violoncello TCBO), Radiana Redaelli (1° timpano TCBO) e Simone Nicoletta (1° clarinetto TCBO). A seguire le note dei NSCM “Non Siamo Così Male”, gruppo non convenzionale di musica pop, composto dai giovani musicisti Samuele Catalano, Marco Novara, Chiara Orlandi e Nadia Goffredini, diplomati dell’Accademia di Musica NAM di Milano, importante Ente di formazione musicale da oltre 35 anni, introdotti da DJ Lorenz, concluderanno con vivacità la serata. A presentare la serata Fiore Di Grazia.

A sottolineare l’importanza della serata il patrocinio dei Comuni di Abbadia Lariana e di Mandello del Lario e della Parrocchia San Lorenzo di Abbadia Lariana, sempre pronti nell’accogliere e promuovere eventi di forte impatto sociale a sostegno degli Enti di Ricerca per non dimenticare la sofferenza che ha afflitto e affligge cittadini della propria comunità. Un ringraziamento speciale anche al Centro Sport di Abbadia Lariana per la partecipazione e il sostegno all’iniziativa.

Nei giorni precedenti all’evento verrà istituita una raccolta fondi a favore del Comitato Maria Letizia Verga per la cura della leucemia dei bambini presso alcune attività commerciali del territorio, che continuerà nel corso della serata, che sarà a ingresso libero a offerta libera. L’invito è esteso a tutti.