SUCCESSO A LECCO PER I “MOMENTI CULTURALI” DI ANTEAS

LECCO – Oltre 80 partecipanti alla terza edizione dei Momenti culturali, l’iniziativa organizzata da Anteas Lecco in collaborazione con Il Giglio – Comune di Lecco e A.V.P.L., al Palazzo delle Paure. Con il tutto esaurito ha preso il via il 6 marzo la rassegna artistico-culturale con la prima lezione in programma dal tema “Da Pisanello a David Hockey”.

Un viaggio artistico e culturale tenuto dal professore di Storia dell’arte Paolo Parente, promotore di un approccio originale alla materia, il quale ha intervallato artisti di epoche passate con espressioni artistiche contemporanee in un accavallarsi e rincorrersi di immagini, parole e musica.

Presente Simona Piazza, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Lecco, che ha aperto il corso evidenziando l’importanza delle iniziative culturali dedicate agli anziani ed ha espresso l’apprezzamento per la collaborazione che si è instaurata da tempo tra associazioni ed enti che già operano attivamente in città a favore degli anziani. “Fin dalla prima edizione abbiamo apprezzato il metodo utilizzato da Paolo Parente; l’illustrazione tecnica dei dipinti è accompagnata da un commento relativo al periodo storico di riferimento. Non solo, ma anche brani musicali e letterari che fanno da sfondo e completano il contesto in cui l’artista opera ed ha vissuto”, dice il coordinatore della rassegna Roberto Chiesa, responsabile dei progetti di Anteas Lecco.

“Artisti, Luoghi e Soggetti da Ri-Scoprire” è una rassegna artistica di cinque incontri previsti nel mese di marzo e aprile. Si tratta di vere e proprie lezioni nelle quali Paolo Parente conduce i presenti alla scoperta di artisti, luoghi e soggetti che hanno attraversato nei secoli il mondo dell’arte. Un approfondimento agevolato anche dalla distribuzione di dispense didattiche in formato digitale a tutti i partecipanti, per ogni appuntamento.

Per la “Primavera 2024”, sono previsti altri 4 incontri “Dal Bestiario di Aberdeen a Max Frey”, “Da Tiziano a Edward Hopper”, “Dal Codex Manesse al Veronese” e, infine, “Da Artemisia a Ingres”: questi i prossimi approfondimenti previsti sempre di mercoledì pomeriggio a Palazzo delle Paure. Viaggi artistici nei quali si incontreranno molti altri artisti come Cecco Angiolieri, Leonardo da Vinci e Dante Alighieri, ma anche Jacopone da Todi, Paul Klee e Renato Guttuso.

Convinta della bontà dell’iniziativa, e sostenuta dalle iscrizioni, Anteas Lecco realizza “Momenti culturali” in due luoghi, a Lecco e Oggiono e, come negli anni precedenti, ci sarà anche una sessione autunnale secondo il medesimo format.

“Ci siamo indirizzati verso questo tipo di incontri – conclude Roberto Chiesa – per favorire momenti di socializzazione abbinati con aspetti culturali. In questo filone di miglioramento delle relazioni sociali e culturali abbiamo recentemente avviato anche un’altra iniziativa “Oggi ti racconto”, una serie di letture ad alta voce, che si svolgono presso la nostra sede, con la collaborazione dall’attrice Ancilla Oggioni che legge integralmente un romanzo e lo accompagna con immagini”.