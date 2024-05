SUCCESSO AD ANNONE PER IL TORNEO DI CHIUSURA DELL’ANNO SPORTIVO

ANNONE – Un successo ad Annone il torneo di chiusura dell’anno sportivo organizzato dal locale Gruppo dell’Oratorio San Giorgio sul campo in terra battuta. Una giornata di festa che ha visto in campo le squadre di calcio dell’ Under 10, Under 12 e Basket Under 14. La società del presidente Carlo Panzeri – coadiuvato da numerosi volontari – ha allestito un punto ristoro e dei gonfiabili, graditissimi dai giovani atleti – posti all’ingresso dell’oratorio.

A vincere il torneo di calcio categoria Under 10 la squadra di casa del San Giorgio Annone seguita al secondo posto dal San Marcellino. In terza posizione il Civenna che ha battuto Ballabio 1-0. Netta la supremazia della formazione di casa allenata dallo stesso Panzeri che si è aggiudicata meritatamente il trofeo.

Nell’Under 12 ha vinto la Polisportiva Rovinata, al secondo posto la squadra di casa del San Giorgio Annone. Terzo l’Imberido e quarto l’oratorio di Oggiono.

Categoria Under 12:

Categoria Under 10: