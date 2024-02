AL PALLADIUM UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI LEONARDO E MICHELANGELO

LECCO – Prosegue la programmazione di prosa della stagione teatrale del Comune di Lecco con un nuovo appuntamento in programma questo mercoledì al Cineteatro Palladium. Alle 21 andrà infatti in scena “Leonardo e Michelangelo. Il disegno delle cose invisibili”, scritto, diretto e interpretato da Roberto Mercadini, per una produzione di Sillaba.

Lo spettacolo conduce in un viaggio, talvolta struggente e talvolta esilarante, alla scoperta delle opere Leonardo e Michelangelo, “due geni rivali nel cuore oscuro del Rinascimento”. Leonardo, attraverso la musica e l’arte, dà vita a ciò che è invisibile agli occhi: gli stati d’animo, l’anatomia interna, dettagli della natura, e ombre quasi impercettibili. Michelangelo, segue una strada simile: in tutte le sue opere rappresenta infatti anime, in forma di un corpo.