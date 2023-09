LECCO – Completati secondo il calendario stabilito i lavori in via Digione, sono cominciate le opere di posa della rete del teleriscaldamento lungo via Dante, a Lecco. Il tratto interessato è quello ricompreso tra la rotonda di via Digione/Marco D’Oggiono e via Fratelli Cairoli.

In una fase successiva, il cantiere si sposterà su via Amendola, dove sarà impegnato nella tratta via Digione-corso Martiri della Liberazione.

Proseguono intanto le lavorazioni in via Besonda Inferiore, prorogate almeno sino al 30 settembre stante la complessità dell’intervento dovuta alla compresenza di molteplici sottoservizi.

A disposizione della cittadinanza, si ricorda che è stata attivata una linea diretta di informazione. Si può infatti fare riferimento al numero verde 800.077.464, alla casella info@acinqueenergygreenway.it e al sito acinquecalore.it per ottenere ulteriori, specifiche informazioni.