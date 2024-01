SAN CANDIDO (BZ) – Il giusto abbigliamento salva la vita, soprattutto in montagna. Ce lo ricorda la tragedia di San Candido dove una ragazza di 16 anni è stata ritrovata morta ieri 12 gennaio. La ragazza è stata ritrovata assiderata, uccisa dal freddo lungo un percorso utilizzato tanto d’inverno quanto d’estate per compiere delle passeggiate. Un tratto non impegnativo, ma la giovane non aveva racchette, sci, ciaspole: era uscita a fare due passi e in un attimo era finito tutto.

