TRASPORTI: DAL 30 MARZO NUOVE CORSE PER I TRENI ‘DONIZETTI’ E ‘CARAVAGGIO’

LECCO – Durante la seduta di ieri della giunta regionale, c’è stata un’importante informativa dell’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, sul servizio ferroviario regionale.

Prosegue il programma delle consegne dei 214 nuovi treni acquistati da Ferrovienord su mandato di Regione Lombardia e dati in uso a Trenord che si concluderà a dicembre 2025. I nuovi treni sono ormai in servizio sulla maggioranza delle linee regionali e dal prossimo 30 marzo saranno svolte ulteriori corse sulle linee Tirano-Sondrio-Lecco-Milano e Bergamo (Ponte S. Pietro)-Carnate-Milano (per la prima volta 18 corse con Caravaggio).

In particolare, sulla linea Tirano-Sondrio-Lecco–Milano, per la prima volta i treni Donizetti circoleranno sull’intera linea: quattro Donizetti viaggeranno in due “composizioni doppie”, per soddisfare le esigenze di capienza (520 posti a sedere + bici) ed effettueranno dieci corse/giorno (28% dell’offerta complessiva) e aumenteranno le corse effettuate sulla linea Lecco–Colico-Sondrio salendo da quattro corse/giorno a sei corse/giorno.

Sulla linea Bergamo-Carnate–Milano, attualmente limitata a Ponte S. Pietro per i lavori nella stazione di Bergamo, due convogli Caravaggio effettueranno 18 corse/giorno (42% dell’offerta sulla linea).