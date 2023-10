COMO – “Garantire un servizio di trasporto puntuale ed efficiente che consenta ai ragazzi di raggiungere gli istituti scolastici in orario e in condizioni di sicurezza è l’obiettivo dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese in materia di trasporto scolastico”. Lo afferma una nota della stessa Agenzia TPL.

Come ogni inizio d’anno scolastico, infatti, emergono alcune criticità sul trasporto degli studenti. “Grazie, però, alle segnalazioni da parte dell’utenza e di alcune amministrazioni comunali, l’Agenzia è riuscita ad intervenire e sistemare queste situazioni. Ci riferiamo, in particolare, a situazioni verificatesi ad inizio anno scolastico nell’area di Lecco in cui gli autobus della mattina, arrivando già a pieno carico non permettevano la salita degli studenti. Oggi, grazie al ripristino di autobus di maggiore capacità di carico e ad una distribuzione più funzionale dell’utenza sui mezzi in servizio, le problematiche risultano risolte”.

“Ovviamente la situazione è costantemente monitorata e siamo sempre disponibili ad intervenire nel caso di segnalazioni di altre problematiche – dichiarano i consiglieri del CdA dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese, Marisa Fondra e Franco De Poi, vicepresidente dell’Agenzia, referenti per il territorio lecchese -. Siamo sempre pronti a ricalibrare l’offerta di trasporto e, nel caso, a ripristinare autobus di maggiore capacità di carico. Desideriamo, però, ricordare anche che sui bus di linea, sia urbana che extraurbana, è consentito trasportare passeggeri in piedi, ovviamente sempre nel rispetto della portata massima del bus”.

“Dunque, la situazione risulta ora normalizzata e i disservizi superati grazie ai tempestivi interventi effettuati dall’Agenzia in collaborazione con il concessionario del servizio. Desideriamo rassicurare tutti i fruitori del servizio di trasporto pubblico che l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese è molto sensibile e attenta a tutte le problematiche ed è pronta ad intervenire per risolverle e migliorare sempre più la qualità del servizi offerti. Per fare ciò però abbiamo bisogno in primo luogo della collaborazione dei Sindaci dei territori interessati e, per questo, cogliamo l’occasione per ringraziarli per le loro segnalazioni” concludono Fondra e De Poi.

L’Agenzia TPL segnala anche che “tra le tante problematiche del servizio di traporto pubblico, ultimamente si è inserita anche la mancanza di autisti che mette in difficoltà le società concessionarie dei servizi di trasporto”.