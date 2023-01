LECCO – Una persona è stata investita da un treno attorno alle 3 di questa notte nei pressi della stazione di Lecco con conseguenze sulla linea Lecco-Colico.

Il tratto ferroviario tra la città ed Abbadia Lariana è rimasto interrotto sino alle 8 e la circolazione è ripresa accumulando ritardi sino a circa 30 minuti. Lo riferisce Trenord indicando anche che il Sondrio-Lecco in partenza alle 8.47 verrà sostituito da un autobus. Nel frattempo sono stati cancellati i treni 2855 (Colico 6:14 – Milano Rogoredo 8:26) e il treno 24726 (Lecco 6:40 – Milano P. Garibaldi 8:16), mentre si è fermato a Mandello il treno 2813 (Sondrio 5:30 – Milano centrale 7:40).

Per un guasto al convoglio invece partirà alle 9.34 il treno 24729 Milano P.Garibaldi delle 9.17 in arrivo a Lecco alle 10.53. Ritardo anche per il treno 2858 (Milano Rogoredo 9:36 – Lecco 10:29) che partirà alle 9:47 dalla stazione di Milano Centrale per accertamenti di sicurezza lungo la linea.