TRENORD: PORTE BLOCCATE, A MILANO CENTRALE IL TRENO NON PARTE

MILANO – Non c’è pace per i pendolari fruitori dei servizi di Trenord. Oltre agli annosi problemi della linea Lecco-Bergamo, nella serata di oggi 29 maggio la linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano ha subìto un importante stop.

Nello specifico, il treno 2838 in partenza alle 19:20 da Milano Centrale e diretto a Tirano è partito in ritardo di oltre 45 minuti, segnalato un ritardo di 30, “per le conseguenze di un guasto su cui il personale di bordo sta intervenendo, in coordinamento con la sala operativa”. Il guasto in questione, come segnalato dagli stessi pendolari, è il blocco delle porte del convoglio, che ne ha impedito la partenza dalla stazione di Milano Centrale per oltre 45 minuti.

Il treno precedente delle 18:20, sulla stessa tratta, non è nemmeno partito, probabilmente per lo stesso motivo: i pendolari, comprensibilmente in subbuglio, hanno documentato con le foto allegate la situazione, risoltasi con un evidente ritardo.

RedCro