TROPPI BATTERI NEL LAGO: DIVIETO DI BALNEAZIONE A RIVABELLA

LECCO – Interdetta “a scopo cautelativo” la balneazione in località Rivebella. In particolare, le ultime analisi hanno riscontrato valori troppo elevati di Escherichia Coli ed Enerococchi Intestinali, in quantità superiori ai limiti consentiti per poter entrare nelle acque del lago in tutta sicurezza.

Proprio per questo motivo è scattato il divieto di balneazione, che sarà attivo fino a nuovo ordine. Nel frattempo, per i trasgressori anche le acque del lago potrebbero risultare “salate”, con sanzioni da 25€ a 500€.

Qui l’ordinanza completa: ord_00015_24-05-2024.