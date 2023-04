LECCO – Una 50enne valsassinese truffata da una napoletana. La vicenda risale a due anni fa, quando la donna, sposata e madre di tre figli, residente in un paese del centro valle, acquista da un annuncio postato su Facebook due cellulari per un valore complessivo di 650 euro. La 50enne si mette in contatto con il numero legato all’annuncio se segue passo dopo passo l’iter, dal pagamento su PostePay fino all’invio dei due cellulari che non sono mai arrivati a destinazione.