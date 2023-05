LECCO – Partite con il mese di aprile, le esperienze messe a catalogo dall’Infopoint turistico per la primavera a Lecco hanno raccolto le prime adesioni degli appassionati di attività all’aria aperta, offrendo apprezzate occasioni di svago, sport e apprendimento.

Nel mese di maggio si entra nel vivo con una serie di appuntamenti che hanno già raccolto molte adesioni. Per il prossimo weekend, in attesa di capire come evolverà la situazione meteo, è prevista sabato 13 maggio l’uscita dedicata a tutti gli appassionati di corsa in montagna e della Resegup, oltre che per lo stage di arrampicata in falesia con i Ragni di Lecco in programma domenica 14, dove apprendere la tecnica di arrampicata in sicurezza e il corretto utilizzo del materiale.

Il 20 maggio sarà invece la volta delle lezioni di wing sul lago con partenza dalla foce del Gerenzone alle 8:30 e possibilità di sperimentare un primo approccio all’acqua con questa tipologia di tavola. Su leccotourism.it tutti gli altri eventi e appuntamenti, oltre agli aggiornamenti. Per maggiori informazioni sugli eventi e per le prenotazioni obbligatorie è necessario contattare l’Infopoint di piazza XX Settembre telefonando allo 0341481485 o scrivendo a infopointlecco@comune.lecco.it.

Nel mese di aprile e nel primo weekend di maggio il maltempo ha costretto gli organizzatori ad annullare gli eventi programmati, mentre le prime uscite in mountain-bike, il 2 e 6 aprile, hanno visto la partecipazione di una ventina di appassionati, altrettante sono state le adesioni alle uscite a piedi accompagnate per differenti livelli di preparazione lungo il Sentiero del Viandante (il 10 e il 24 aprile), nei rioni (a Maggianico, Pescarenico, Olate e Acquate) e lungo i sentieri del parco Monte Barro. Buon inizio (una quindicina i partecipanti) per l’attesa visita al centro storico con salita al campanile così come per la novità della caccia al tesoro archeologica sul monte Barro del 29 aprile.