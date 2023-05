LECCO – Il Comune di Lecco apre una manifestazione d’interesse per la progettazione e realizzazione di servizi ciclo-acquatici finalizzati allo sviluppo turistico e sportivo della città. In questo modo l’Amministrazione comunale intende implementare la rete dei servizi pubblici finalizzati all’attrattività turistica della città, collegata con l’accessibilità al lago e al fiume Adda, attraverso lo sviluppo del ciclo-escursionismo e la pratica di sport acquatici.

Le proposte dovranno fare riferimento all’area posizionata lungo la pista ciclopedonale, in corrispondenza del parcheggio di via Adda, in un punto strategico per l’accesso al lago e ai percorsi ciclabili.

“Lecco vuole crescere nell’offerta outdoor – dice Giovanni Cattaneo, assessore all’Attrattività territoriale – e il mix tra lago e bicicletta può essere una leva vincente. Occorre aumentare il numero di luoghi dove i viaggiatori possono noleggiare attrezzatura sportiva ma anche trovare personale che possa accompagnarli nelle prime esperienze sull’acqua: mettiamo a disposizione uno spazio pubblico per incoraggiare iniziative private che vogliano investire in questo settore aumentando l’attrattività della città”.