LECCO – Il Comune di Lecco segnala che, in relazione all’avviso pubblico per l’assegnazione di orti comunali, lunedì 20 marzo dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 14 alle 16 in sala consiliare sarà presente un operatore per rispondere a eventuali quesiti sul tema.

La domanda di assegnazione di un appezzamento di terreno da coltivare deve essere presentata online sullo Sportello Telematico Polifunzionale del Comune di Lecco dal 15 marzo al 2 maggio. Serve essere maggiorenni e residenti nel territorio comunale di Lecco. La graduatoria, cha sarà valida cinque anni, verrà redatta sulla base dei criteri definiti dal nuovo regolamento, che considerano l’età dei richiedenti, premiano le famiglie numerose e tengono conto delle eventuali condizioni di disabilità o fragilità presenti nel nucleo famigliare.