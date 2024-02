UN ANNO DI EVENTI PER IL 150° DEL CAI LECCO: IL PROGRAMMA COMPLETO

La Sezione di Lecco del Club Alpino Italiano celebra un traguardo straordinario: il 150° anniversario dalla sua fondazione. Questa mattina è stato svelato il ricco programma di eventi che animerà il territorio fino al prossimo autunno, ed è stata presentata la maglietta celebrativa del 150°.

Dal 1874 ad oggi, la sezione lecchese del CAI ha scritto pagine fondamentali della storia dell’alpinismo e svolto un ruolo fondamentale nella promozione della cultura montana e della salvaguardia dell’ambiente. E’ una lunga storia di impegno e dedizione verso la montagna, passata attraverso corsi di alpinismo, gite sociali, eventi culturali e attività di volontariato, che hanno contribuito in modo significativo alla crescita e alla diffusione della passione per la montagna tra i soci e la comunità locale.

Per celebrare questo importante anniversario, la Sezione Lecco ha pianificato una serie di eventi che da febbraio a ottobre 2024 coinvolgeranno gli appassionati di montagna, gli amanti della natura e il territorio in generale. Tra le iniziative in programma ci sono escursioni, serate, convegni, conferenze, mostre fotografiche e momenti conviviali: tutti gli eventi sono aperti al pubblico e gratuiti. Il programma è disponibile in dettaglio sul sito e nella brochure, che sarà distribuita sul territorio attraverso vari canali ed è disponibile in formato digitale.

> IL PROGRAMMA IN FORMATO PDF

La presidente della Sezione Lecco del CAI, Adriana Baruffini, ha commentato: “Siamo entusiasti di celebrare questo traguardo e sono emozionata di guidare la sezione in un anno così importante. In questi 150 anni, abbiamo condiviso la bellezza delle nostre montagne con tante persone e abbiamo lavorato instancabilmente per preservare il patrimonio naturale che amiamo. Per questo abbiamo voluto che queste celebrazioni fossero anche un’occasione di riflessione sulla nostra storia, non per nostalgia del passato ma come momento per trarre spunti costruttivi per il futuro”. Gli eventi, infatti, si aprono proprio domani 9 febbraio con convegno e mostra dedicati a Don Alberto Maria De Agostini, simbolo dell’esplorazione in Patagonia, e prevedono appuntamenti dedicati ad esempio ad Antonio Stoppani, noto scienziato ma anche uno dei padri fondatori della sezione CAI Lecco con Giovanni Pozzi e Mario Cermenati.

Il presidente del CAI Lombardia Emilio Aldeghi ha dichiarato “sono felice di essere qui per festeggiare questo grande anniversario che coinvolge non solo il CAI Lecco ma anche le sottosezioni Barzio, Ballabio e Strada Storta. In totale parliamo di 3300 persone, tra cui famiglie, giovani, anziani, con passioni e gusti diversi. Per loro abbiamo pensato eventi di ogni genere: escursioni, concerti in quota, ripristino sentieri, arrampicata in piazza, serate alpinistiche con personaggi di elevato livello dai Ragni a Silvio Mondinelli, e molto altro: il CAI non è solo camminare in montagna, è soprattutto creare cultura e coinvolgere le persone al di là della loro prestazione atletica: ecco lo scopo di questi eventi, tutti ad accesso libero e gratuito”. Il programma prevede infatti iniziative rivolte ad ogni tipo di pubblico.

Durante la conferenza stampa è stata presentata la maglietta celebrativa del 150° realizzata in tessuto tecnico e nel classico colore bluceleste. E’ già disponibile presso la sede CAI Lecco per i Soci e per tutti gli appassionati che la vorranno, fino ad esaurimento scorte, ad offerta libera. “Invitiamo, in particolare, ad indossare la maglia del 150° il prossimo 16 giugno in occasione del raduno sezionale ai Piani di Bobbio” ha detto Aldeghi.

“È un orgoglio e un piacere partecipare ai festeggiamenti del 150° CAI Lecco – ha detto il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni in apertura della conferenza stampa -. Questo e gli altri importanti anniversari che si celebrano nel 2024, come quello di Stoppani o del Cerro Torre, dimostrano che Lecco non è solo patria dell’alpinismo, ma culla della cultura. L’impegno del CAI per valorizzare e tutelare il territorio montano è di importanza fondamentale e la città, in questo, è al suo fianco”.

Alla conferenza stampa sono intervenuti anche Alberto Pirovano, Consigliere nazionale CAI, che ha portato i saluti del presidente generale del CAI Antonio Montani, Marta Cassin della Fondazione Cassin, Marco Anemoli capo della XIX Delegazione Lariana del CNSAS e protagonisti degli eventi in programma.

La Sezione Lecco del CAI estende il suo ringraziamento a tutti coloro che hanno sostenuto la manifestazione e contribuito all’organizzazione degli eventi, ma soprattutto al successo della sezione nel corso degli anni. “Invitiamo tutti coloro che condividono la passione per la montagna a unirsi ai festeggiamenti, partecipando ai numerosi eventi proposti” ha concluso la presidente Baruffini.

PROSSIMI EVENTI

9 febbraio 2024 ore 15.00 Convegno: “Immagini di un mondo scomparso. Don Alberto Maria De Agostini (1883-1960)” (Sala conferenze di Palazzo delle Paure, Lecco piazza XX settembre)

9 febbraio 2024 ore 18.00 Inaugurazione mostra dedicata a Don alberto Maria De Agostini allestita presso la Torre Viscontea (10 feb – 3 mar).

15 marzo 2024 ore 20.45 – Serata alpinistica “Silvio Gnaro Mondinelli: Oltre i quattordici 8000” (Auditorium Casa dell’Economia)

16 marzo 2024 ore 09.30 – Escursione “Passeggiando con l’Alpinismo Giovanile del CAI Lecco” (Ritrovo: Piazzale di partenza della funivia di Erna 9.30)

5 aprile 2024 ore 18.00 Presentazione riallestimento del Museo dell’Alpinismo Lecchese a cura del CAI Lecco e del Comune di Lecco (Palazzo delle Paure – Lecco Piazza XX settembre)

Il programma completo, con foto e brochure, è disponibile su Google Drive (clicca qui)