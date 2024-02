UNIVERSITÀ DEI BAMBINI. LE AUTO DI CARTONE “INTASANO” IL CAMPUS

LECCO – Settimana movimentata al campus di Lecco dove i 96 alunni di quinta, provenienti dalle scuole primarie “G. Oberdan” di Belledo, “N. Sauro” di Germanedo e dall’Istituto “Maria Ausiliatrice, hanno partecipato con grande con entusiasmo al laboratorio “MOST&CO-Mobilità SosTenibile e Consapevole”, il terzo appuntamento dell’Università dei bambini ‘POLIS – la città sostenibile’, giunto alla sua V edizione, realizzato grazie al contributo di Fondazione Cariplo e il sostegno del Rotary Club Lecco.

Conduttori dell’incontro Paolo Gandini e Giovanna Marchionni, docenti del corso “Transport Risk Management in Emergency Planning” al Polo territoriale di Lecco, con il compito di sensibilizzare i partecipanti sul fatto che il traffico e la congestione stradale non rappresentano solo un fastidio per gli automobilisti ma sono soprattutto dannosi all’ambiente in cui viviamo e che il conseguente inquinamento costituisce una grande minaccia per le nostre città.

Sono stati introdotti i concetti fondamentali di mobilità sostenibile e consapevole attraverso immagini ed esempi strettamente riconducibili alla vita di ogni giorno, invitando tutti a riflettere sull’impatto di un traffico congestionato sul sistema di trasporti e proponendo soluzioni pratiche per migliorare la qualità della vita urbana.

Dopo aver prestato la massima attenzione durante la lezione teorica frontale, tutti i partecipanti sono stati coinvolti nella realizzazione di automobili di cartone personalizzate con grande creatività. Il cortile del campus si è trasformato così in una vera e propria rete stradale, con i bambini al volante delle proprie creazioni, simulando le condizioni di traffico e sperimentando le diverse soluzioni di mobilità.

Il viaggio dei giovani studenti delle scuole coinvolte nel corso di laurea a misura di bambino continua… lascerà la strada per proseguire alla scoperta dei fiumi!