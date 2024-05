VALANGA IN SVIZZERA, MORTI DUE SCIALPINISTI LECCHESI

LECCO – Gli scialpinisti lecchesi Valentino Alquà e Massimiliano Ratti sono morti questa mattina travolti da una valanga sul Pigne d’Arolla, in Svizzera, a 3.800 metri tra il Cervino e il Gran Combin.

I due sportivi sarebbero residenti proprio in città, Alquà aveva 49 anni e lavorava per il Soccorso Alpino, Ratti faceva parte del gruppo Asen Park. Insieme ad un terzo alpinista, sopravvissuto, i lecchesi stavano affrontando una via classica ma sono stati sorpresi dalla valanga che non ha lasciato scampo.