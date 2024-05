SCIALPINISMO, UN ALTRO SPORTIVO LECCHESE VITTIMA IN SVIZZERA?

PIZ PALÜ (CH) – Dopo la tragedia nella quale hanno perso la vita ieri in Svizzera i due scialpinisti lecchesi Valentino Alquà e Massimo Ratti, un altro praticante di questo sport sarebbe rimasto vittima di una valanga in Engadina, nel cantone elvetico dei Grigioni.

Da verificare le primissime informazioni secondo le quali si tratterebbe anche in questo caso di un appassionato proveniente dalla provincia di Lecco. Si parla di un uomo di 38 anni, partito in un gruppo di quattro persone da Diavolezza. A mezzogiorno di domenica si è staccata una valanga che ha travolto lo scialpinista, mentre scendeva il Piz Palü, trascinandolo a valle per centinaia di metri. Per lui, benché tempestivi, i soccorsi sono risultati vani. Al momento varie fonti riferiscono di “un italiano”, parallelamente circola insistente una localizzazione lecchese per la provenienza del 38enne.

La nostra redazione sta cercando conferme della notizia.

RedCro