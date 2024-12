VALMADRERA: PRESENTATA LA RELAZIONE DI BILANCIO 2025

VALMADRERA – Lunedì sera il Consiglio Comunale di Valmadrera ha presentato la relazione di Bilancio di previsione di una amministrazione che ha preso in carico quanto avviato dall’amministrazione precedente, e che ha impostato le attività per i risultati da ottenere nella nuova stagione amministrativa.

“Il primo elemento che si può constatare – ha detto il sindaco Cesare Colombo – è che abbiamo la fortuna di avere parecchi progetti avviati che si devono portare a termine. Nella lettura di questa affermazione dobbiamo pensare al concetto di ‘fortuna’ espresso da Seneca (poi ripreso in diverse varianti da autori antichi e moderni), che diceva: ‘La fortuna non esiste, esiste il momento in cui la preparazione incontra l’opportunità’. È doveroso allora ringraziare le persone che mi hanno preceduto perché hanno saputo mettere a frutto la loro preparazione per cogliere le opportunità che si sono presentate e avviare una serie di progetti importanti e decisivi per la nostra città. Penso al nuovo Asilo Nido, all’intervento di housing per anziani nel vecchio nucleo di vicolo Magnini e vicolo Giusti e ai lavori appena avviati per l’allargamento della strada della Rocca, intervento importante per la realizzazione della passeggiata a lago da Valmadrera a Malgrate”.

“Oltre a portare a termine i progetti già avviati – ha continuato il sindaco – nel Bilancio si sono quindi poste le basi per attuare il programma presentato agli elettori, che rappresenta il vero punto di partenza di questo documento. Voglio ricordare i servizi a supporto delle famiglie, in particolare per le persone fragili, da sempre fiore all’occhiello della nostra amministrazione, la Nuova Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari, la valorizzazione del Centro Culturale Fatebenefratelli, l’efficientamento energetico, l’abbattimento delle barriere architettoniche e una sempre maggiore attenzione alla sicurezza”.

“Porteremo avanti ciascun obiettivo avendo sempre presente le reali esigenze dei cittadini, ma anche il volume limitato di risorse disponibili, considerati i vincoli e i tagli dell’ultima Legge di Bilancio – ha precisato Colombo – Per riuscirci sarà fondamentale essere capaci di coinvolgere tutte le realtà e saperne mettere a frutto le disponibilità, le competenze e le possibilità. Ringrazio fin d’ora tutti per il supporto che potranno dare”.

“Innanzitutto, chi fa parte di questa amministrazione: la giunta, il segretario, i consiglieri e tutti i dipendenti, che mi hanno già saputo dimostrare la loro preparazione e la volontà di mettersi in gioco per risolvere i problemi – ha continuato Colombo – È lo spirito che viene richiesto a chi opera in un contesto come quello del Comune, che deve mettersi al servizio dei cittadini e delle istituzioni. In secondo luogo, il tessuto associativo, che contribuisce sempre con generosità al bene della nostra città, e il tessuto produttivo, importante ricchezza del territorio, capace di offrire lavoro e di distinguersi per la solidarietà”.

“Infine, le altre istituzioni, in particolare la Conferenza dei sindaci del Lecchese e la Provincia: è grazie al lavoro sinergico di tutti che si potrà valorizzare appieno tutto il nostro territorio. È questo lo spirito del racconto di apertura di questo documento: ciascuno è frammento di uno specchio e tutti insieme possiamo portare luce per una Valmadrera migliore. È questo il significato di essere amministratori. Ed è con questa speranza nel cuore che auguro a tutti buon 2025“, ha concluso il sindaco di Valmadrera.

Relazione Bilancio 2025 Valmadrera