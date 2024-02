VALMADRERA – L’amministrazione comunale di Valmadrera, in collaborazione con Il Centro Italiano Femminile di Lecco e l’Associazione Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra – Valmadrera, presenta lo spettacolo “TUGNIN – l’anima di Antonia. Visita guidata alla vita di Antonia Pozzi“, in calendario per mercoledì 6 marzo 2024 alle 21 al Centro Culturale Fatebenefratelli in occasione della Giornata internazionale della donna.