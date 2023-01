MILANO – La Protezione Civile regionale ha diramato l’allerta meteo per vento forte – codice giallo – valida sulla fascia settentrionale della Lombardia per tutta la giornata di domani, martedì 10 gennaio.

SINTESI METEOROLOGICA

Nel corso della seconda parte di oggi, lunedì 9 gennaio, è previsto sul territorio regionale un graduale aumento della ventilazione, con possibili valori di raffica tra 30 e 60 km/h attorno ai 700-800 metri di quota sulle Prealpi occidentali, mentre sui restanti settori alpini e prealpini a quote oltre i 1200 metri. Si segnalano inoltre possibili episodi di vento da Ovest-Sudovest con valori di raffica a quote di pianura fino a 40 km/h.

Sui settori alpini e prealpini è previsto un ulteriore rinforzo della ventilazione nel corso della notte e fino alla serata di martedì 10 gennaio, con possibili valori di raffica fino a 90 km/h e velocità medie orarie comprese tra 30-40 km/h. I fenomeni potranno assumere carattere di Foehn. Per le Zone di Alta Pianura si prevede vento settentrionale con raffiche fino a 40 km/h. Si attende entro sera l’attenuazione dei fenomeni.