BALLABIO – Dopo la non annunciata chiusura di ieri, 8 agosto, proseguono anche oggi 9 agosto i lavori sulla SS36 DIR, la “nuova Lecco-Ballabio” con conseguente chiusura della strada nella corsia in discesa. E anche in questo caso senza alcuna comunicazione da parte di Anas. Di nuovo dunque si sono ripresentate le code sulla strada provinciale che attraversa i rioni alti della città con tempi di percorrenza decisamente dilatati.

COSÌ IERI