VIABILITÀ. RIAPRE OGGI ENTRO LE 17 LA SP62 TACENO-BELLANO

LECCO – Dagli uffici della Provincia di Lecco la notizia tanto attesa. La Provinciale 62 nel tratto tra Taceno e Bellano tornerà transitabile entro le 17 di questo venerdì pomeriggio.

La strada era interrotta dalla mattina di mercoledì 10 aprile a causa di alcuni massi di grosse dimensioni caduti sulla carreggiata dopo il maltempo delle ore precedenti. I tecnici incaricati hanno operato in questi due giorni per garantire la riapertura della strada tra Valsassina e Lario e come promesso i tempi sono stati brevi.

Strada aperta dunque, dalle 17 di oggi. E fino alla prossima frana.