MONTICHIARI (BS) – L’orgoglio, quello sì, l’ha tirato fuori l’Orocash Picco Lecco nella gara di recupero disputata martedì contro le vice capoclassifica del Brescia dell’ex Sonia Ratti. Tuttavia non è bastato per evitare la quinta sconfitta consecutiva (out 3-1) anche se sul piano del gioco Lecco ha compiuto un bel passo in avanti. Le ragazze di coach Gianfranco Milano, orfane dell’israeliana Marmen, quarto set escluso hanno disputato a Montichiari una gara importante mettendo spesso in difficoltà le rondinelle; ottimo nelle fila ospiti l’apporto della rientrante Bracchi, top score biancorossa con 17 punti all’attivo.

Nel primo set regna l’equilibrio; 4-5, 7-7, 11-10, poi una “sgasata” di Brescia lascia sul posto Lecco (17-12) si arriva sino al 23-16 quindi la Picco riprende il match per i capelli accorciando sino al 23-21 ma non basta. Brescia fa suo il parziale per 25-21. Il match resta equilibrato anche nel secondo “gioco”, 3-3, 5-6, poi una ace di Rimoldi per il 14-14, una sbracciata di capitan Zingaro determina il 17-17, a seguire le locali guadagnano due palle set sul 24-22. Lecco però non molla a costringe Brescia ai vantaggi sul 24-24, infine la sua caparbietà viene premiata e il 24-26 consegna alla Picco il set. Ed eccoci al terzo parziale, Piacentini va a bersaglio accorciando le distanze sul 9-7, un primo tempo della stessa centrale fissa il 15-15, Bracchi e siamo 19-19, una parallela di Piacentini porta la gara sul 22-22, infine un parziale di 3-0 pro Brescia consente al team di casa di aggiudicarsi il set numero tre (25-22). Nel quarto Lecco cala fisicamente e non solo, da subito si intuisce che le ospiti sono all’angolo, le energie nervose sono al lumicino e così Brescia avanza prima sul 10-2, a seguire 13-5, 16-6, 20-9 chiudendo in carrozza sul 25-14.

Domenica alle 17 altra trasferta per la Picco Lecco impegnata sul parquet della capolista Trentino, inutile dire che sarà oltremodo complicato portare a casa un risultato positivo che consenta di muovere la classifica, anche perché le attuali leader del campionato vorranno rifarsi dell’inopinata sconfitta rimediata al Bione nel match d’andata, quando si fecero rimontare da 0-2.

Valsabbina Millenium Brescia – Orocash Picco Lecco 3-0

(25-21, 24 – 26, 25- 22, 25- 14).

Brescia: Cvetnic 19,Torcolacci 9, Obossa 22, Parmio, Consoli 7, Boldini 3, Scognamillo (libero), Orlandi 9, Foresi 2, Ratti, Munanni. N.E: Blasi, Zorzetto.

All: Beltrami.

Lecco: Lancini 9, Piacentini 11, Bracchi 17, Zingaro 10, Tresoldi 6, Rimoldi 2, Bonvicini (libero), Albano 2, Citterio 1, Rocca, Belloni, Bassi.

All: Milano.

Alessandro Montanelli